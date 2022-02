Cronaca 139

Strage di Natale, per i funerali di Antonino proclamato a Niscemi il lutto cittadino

I funerali della quarta vittima dell'incidente di Natale saranno celebrati domani alle 15

Redazione

Il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti, ha emesso un'ordinanza con la quale ha proclamato per domani il lutto cittadino. La giornata di lutto è stata proclamata in concomitanza con i funerali di Antonino Camagna. Prevista la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, delle imprese e delle attività artigianali, con l’abbassamento delle serrande dalle ore 15:00 alle ore 17.00 in concomitanza con lo svolgimento dei funerali. E’ vietata, nella suddetta fascia oraria qualsiasi attività e comportamento in contrasto con il carattere luttuoso della giornata.In occasione dei funerali comunico che su disposizioni governative sono state adottate misure necessarie per evitare possibili occasioni di contagio pertanto gli ingressi e l’affluenza della piazza verrà contingentato e controllato dalle forze dell ordine.



