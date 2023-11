Cronaca 230

Incidente alla stazione di Messina: locomotore urta convoglio fermo, passeggeri feriti

Sul posto è intervenuta la polizia ferroviaria che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica

Redazione

Paura nella notte alla stazione centrale di Messina, dove un incidente ha provocato feriti e rallentamenti al traffico ferroviario. Un convoglio fermo è stato urtato da un locomotore che faceva manovra: quest'ultimo, l'Intercity notte, porta il treno sulla nave traghetto e avrebbe effettuato un aggancio brusco.

Nell'impatto una decina di passeggeri sono rimasti lievemente feriti e sono stati sottoposti alle cure dei sanitari del 118. Altri hanno preferito proseguire il viaggio e farsi refertare una volta giunti a destinazione. Sul posto è intervenuta la polizia ferroviaria che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente, della situazione è stata informata la Rfi, che ha avviato gli accertamenti di rito. Bisognerà infatti chiarire le cause dell'impatto e accertare le condizioni di salute di tutti i passeggeri, che in quel momento sull'Intercity erano circa cento. Il treno si è infine imbarcato intorno alle 3.30. Le indagini sono in corso.



