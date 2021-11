Cronaca 178

Incidente al lungomare di Gela: il conducente di un'auto finisce contro un palo

Le cause dell'incidente sono da accertare. Sul posto, per i rilievi di rito, è intervenuta una volante della polizia

Redazione

Con l’auto contro un palo. E’ successo a Gela, lungo un tratto del lungomare, nei pressi del Club Nautico. Ancora da accertare le cause dell’incidente ma non è escluso che a provocarlo possa essere stata l’alta velocità, una manovra azzardata oppure una manovra effettuata per evitare qualche ostacolo che era sulla carreggiata. Sul posto è intervenuta una volante della polizia.



