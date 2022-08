Cronaca 2299

Incidente a Sciacca, morto l'ortopedico Angelo Graceffa. Poche ore prima era deceduta la compagna

Graceffa era alla guida di una moto Kawasaki che ha sbattuto con un’auto lungo la statale 115

Redazione

E’ morto, nella notte, nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Civico di Palermo dove era stato trasferito in elisoccorso dal Giovanni Paolo II di Sciacca, l’ortopedico Angelo Graceffa, 39 anni, di Aragona (Agrigento), in servizio all’ospedale di Enna. Si aggrava il bilancio dell’incidente di ieri pomeriggio a Sciacca in contrada Piana Scunchipani. Graceffa era alla guida di una moto Kawasaki che ha sbattuto con un’auto lungo la statale 115. Sia il medico ortopedico che la compagna, Sofia Giummo, 34 anni, di Piazza Armerina (Enna), sono rimasti gravemente feriti. La donna, mamma di due bambini, è morta poco dopo l’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale di Sciacca. Angelo Graceffa, in condizioni disperate, è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo: era intubato, con un braccio amputato, fratture multiple anche facciali. E’ stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, ma durante la notte è morto.



