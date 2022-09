Cronaca 3306

Incidente a San Cataldo: auto si scontra contro un altro veicolo e si ribalta

L'automobilista è stato soccorso dal 118. Avrebbe riportato un trauma facciale

Rita Cinardi

Ieri sera intorno alle 22.00, nei pressi dell' Air Pub cafè di San Cataldo, due autovetture, una Fiat 500 ed una Fiat Panda si sono scontrate, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri. Ad avere la peggio è stato l'automobilista della Fiat Panda che si è ribaltata. L'uomo è stato soccorso dal 118 che lo ha trasportato col codice giallo traumatico al pronto soccorso del Sant'Elia. Avrebbe riportato un trauma facciale. Sul posto dell'incidente anche i vigili del fuoco. Le auto, dopo i rilievi, sono state rimosse dalla ditta Leonardi di San Cataldo ed è stata ripristinata la regolare viabilità. (Foto Seguo News)



