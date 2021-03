Incidente a Campofranco, tir si ribalta sulla statale 189: traffico bloccato e disagi per gli automobilisti

Incidente a Campofranco, tir si ribalta sulla statale 189: traffico bloccato e disagi per gli automobilisti

Le squadre dell'Anas sono al lavoro per eseguire le operazioni di rimozione del mezzo incidentato e per il ripristino della normale circolazione

Redazione

05 Marzo 2021 14:36

Sulla strada statale 189 "Della Valle del Platani" il traffico è provvisoriamente bloccato a Campofranco, per la presenza di un mezzo pesante ribaltato al km 40,800. Sul posto sono presenti le squadre di Anas per eseguire le operazioni di rimozione del mezzo incidentato e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.



