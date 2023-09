Cronaca 1392

Incendio vicino all'aeroporto di Catania Fontanarossa, voli dirottati

Sospese anche le partenze a causa del fumo che avrebbe potuto creare disturbo alla navigazione

Redazione

21 Settembre 2023 16:02 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/incendio-vicino-allaeroporto-di-catania-fontanarossa-voli-dirottati Copia Link Condividi Notizia

Un incendio divampato fuori dall’area dell’aeroporto di Catania ha costretto a dirottare alcuni voli in arrivo a Fontanarossa e a sospendere le partenze a causa del fumo che avrebbe potuto creare disturbo alla navigazione. Le partenze ora sono riprese ed è previsto che tra non molto l’aeroporto riprenda la piena operatività. L’ennesimo disagio in un’estate che per lo scalo etneo è stata devastante, a causa del rogo che ha bloccato l’attività per 20 giorni alla fine di luglio.



Un incendio divampato fuori dall'area dell'aeroporto di Catania ha costretto a dirottare alcuni voli in arrivo a Fontanarossa e a sospendere le partenze a causa del fumo che avrebbe potuto creare disturbo alla navigazione. Le partenze ora sono riprese ed è previsto che tra non molto l'aeroporto riprenda la piena operatività. L'ennesimo disagio in un'estate che per lo scalo etneo è stata devastante, a causa del rogo che ha bloccato l'attività per 20 giorni alla fine di luglio.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare