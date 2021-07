Cronaca 708

Incendio vicino a un'abitazione sulla Caltanissetta-Gela: anziano salvato dalla Polizia Stradale

I poliziotti hanno scavalcato la recinzione e trovato un anziano in stato confusionale

Redazione

30 Luglio 2021 09:15

Incessante l'attività degli uomini della Polizia Stradale per garantire la sicurezza stradale e la prevenzione volta alla tutela ed incolumità dei cittadini, soprattutto in questo periodo estivo ed in ragione dell'allerta incendi tipica della stagione. Domenica mattina, una pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale di Gela, percorrendo la Strada Statale 626, avendo notato le fiamme di un vasto incendio in prossimità di un'abitazione privata, anche per la presenza di un'autovettura sul posto, sono intervenuti prontamente al fine di verificare l'eventuale presenza di persone. Dopo aver scavalcato la recinzione individuavano sul retro dell'abitazione una persona anziana in stato confusionale che hanno allontantato mettendola in sicurezza

Nell'immediatezza, prima che potesse giungere sul posto il personale dei Vigili del Fuoco già allertato, i poliziotti hanno spento le fiamme prossime all'abitazione con mezzi di fortuna. Dopo l'arrivo dei Vigili del Fuoco e la messa in sicurezza dell'area, l'anziano ha ringraziato il personale intervenuto, spiegando di non essere stato in grado di chiedere prontamente soccorso in quanto impaurito.



