Incendio nella raffineria Isab Sud di Priolo: operaio ustionato

Per le ustioni riportate dall'uomo i medici hanno deciso il trasferimento con l'elisoccorso al Cannizzaro di Catania

Un lavoratore è rimasto ferito per l'incendio di ieri sera nell'impianto 1000 della raffineria Isab Sud, nella zona industriale di Siracusa. I vigili del fuoco di PRIOLO sono intervenuti e insieme alle squadre aziendali hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'impianto. Il lavoratore è stato trasportato nel pronto soccorso dell'ospedale Umberto I. I medici, per le ustioni riportate dall'uomo, hanno deciso il trasferimento con l'elisoccorso al Cannizzaro di Catania. I vigili del fuoco hanno effettuato dei rilievi per cercare di capire le cause dell'incendio.



