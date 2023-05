Cronaca 946

Incendio nella notte nel quartiere Angeli di Caltanissetta: a fuoco un'auto e un furgone

Dal sopralluogo dei vigili del fuoco sarebbe emersa la natura dolosa del rogo. Indagini della polizia

Rita Cinardi

Incendio nella notte intorno alle 3.30 in via Guarnieri, nel quartiere Angeli di Caltanissetta. A fuoco un furgone Iveco Daily e una Bmw, entrambi di proprietà di un nisseno. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme, i poliziotti delle Volanti e della sezione Scientifica per i rilievi. Dal sopralluogo dei vigili del fuoco sarebbe emersa la natura dolosa del rogo. Sono in corso indagini della polizia per risalire agli autori.



