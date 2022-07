Cronaca 1020

Incendio lungo l'autostrada Palermo-Catania nei pressi di Enna: traffico bloccato

Autostrada bloccata all'altezza di Centuripe in direzione di Catania

Redazione

11 Luglio 2022 16:31 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/incendio-lungo-lautostrada-a19-palermo-catania-nei-pressi-di-enna-traffico-bloccato Copia Link Condividi Notizia

A causa di un incendio il traffico è temporaneamente bloccato sull’Autostrada A 19 "Palermo Catania" in direzione Catania tra il km 165 e il km 171,400, a Centuripe, in provincia di Enna. Sul posto stanno operando i mezzi dei Vigili del Fuoco e sono presenti le Forze dell'Ordine e le squadre Anas per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura della carreggiata in sicurezza nel più breve tempo possibile.



A causa di un incendio il traffico è temporaneamente bloccato sull'Autostrada A 19 "Palermo Catania" in direzione Catania tra il km 165 e il km 171,400, a Centuripe, in provincia di Enna. Sul posto stanno operando i mezzi dei Vigili del Fuoco e sono presenti le Forze dell'Ordine e le squadre Anas per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura della carreggiata in sicurezza nel più breve tempo possibile.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare