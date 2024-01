Cronaca 457

Incendio distrugge un allevamento: morti 1.500 maialini

Le carcasse saranno smaltite oggi, indagano i carabinieri

Redazione

03 Gennaio 2024 11:23 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/incendio-distrugge-un-allevamento-morti-1500-maialini Copia Link Condividi Notizia

Ieri sera a Stigliano, in provincia di Matera, un incendio ha distrutto un capannone utilizzato per l'allevamento di animali, in contrada Arboreto, uccidendo moltissimi animali. Per spegnere le fiamme sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Policoro e Ferrandina, supportate dall'autobotte della sede centrale di Matera. Circa 450 metri quadri di struttura in metallo sono stati colpiti dalle fiamme. Da un primo bilancio, si contano circa 1.500 maialini morti, secondo una stima del veterinario dell'Azienda sanitaria locale. Le carcasse saranno smaltite oggi. Per le indagini sull'accaduto procedono i carabinieri.



Ieri sera a Stigliano, in provincia di Matera, un incendio ha distrutto un capannone utilizzato per l'allevamento di animali, in contrada Arboreto, uccidendo moltissimi animali. Per spegnere le fiamme sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Policoro e Ferrandina, supportate dall'autobotte della sede centrale di Matera. Circa 450 metri quadri di struttura in metallo sono stati colpiti dalle fiamme. Da un primo bilancio, si contano circa 1.500 maialini morti, secondo una stima del veterinario dell'Azienda sanitaria locale. Le carcasse saranno smaltite oggi. Per le indagini sull'accaduto procedono i carabinieri.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare