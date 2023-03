Cronaca 893

Incendio all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, le fiamme partite da un bancone adibito a scaldavivande

Sarebbe stato innescato da un cortocircuito. Le fiamme hanno poi bruciato le sedie, il controsoffitto e un fan coil

Rita Cinardi

"L’incendio si è sviluppato all’interno della sala mensa. Il punto di origine in corrispondenza di uno scaldavivande, un bancone adibito a questo servizio. Molto probabilmente il rogo è di natura elettrica perché altre fonti di innesco in quella zona non ce ne sono. Bisogna vedere adesso quale componente è andata in crisi. Sono rimasti bruciati il bancone, una fila di sedie, il controsoffitto e un fan coil in corrispondenza del bancone. Al momento i locali sono totalmente inagibili e dovranno essere ripristinati". Lo ha dichiarato un funzionario dei vigili del fuoco presente alle operazioni di spegnimento dell'incendio che ha coinvolto la sala mensa della sala convegni del Sant'Elia. "Per fortuna - ha detto il direttore di presidio dell'ospedale Sant'Elia, Benedetto Trobia - non abbiamo avuto nessun ferito. Alcuni operatori sono usciti dai loro reparti ma una volta fatto il sopralluogo con i vigili del fuoco abbiamo fatto rientrare tutti e l’attività è ripresa normalmente. In particolare per il laboratorio di analisi ho dato disposizione di chiudere le finestre dal lato in cui entrava il fumo e di aprire le finestre controlaterali. Per cui abbiamo avuto qualche minuto di sospensione delle attività prontamente risolto al mio arrivo. La sala convegni rimarrà chiusa per il tempo necessario a ripristinare il tutto".



