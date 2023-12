Cronaca 191

Incendio all'ospedale di Tivoli trasferiti 200 pazienti a Roma. Morte 4 persone

Nei prossimi giorni, quando l'ambiente si sarà raffreddato ci sarà un sopralluogo per stabilire le cause del rogo

Redazione

09 Dicembre 2023 09:10 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/incendio-allospedale-di-tivoli-trasferiti-200-pazienti-a-roma-morte-4-persone Copia Link Condividi Notizia

Sono circa duecento le persone evacuate dall'ospedale di Tivoli, alle porte di Roma, dove ieri sera è divampato un grosso incendio. I pazienti, a seconda delle criticità e delle esigenze, sono stati ricoverati in vari ospedali della capitale. L'incendio sarebbe divampato nel seminterrato della struttura, coinvolgendo inizialmente la camera mortuaria, poi parte delle cucine e il primo piano, ma il fumo denso si sarebbe propagato anche ai livelli superiori. Almeno uno dei pazienti sarebbe stato trovato morto per la mancanza di ossigeno.

Sono quattro i corpi estratti nell'incendio divampato nella tarda serata di ieri all'ospedale di Tivoli. Per i quattro anziani è stata disposta l'autopsia per accertare le cause del decesso. Dalle prime informazioni, sembrerebbe che uno di loro sia morto per cause non riconducibili al rogo divampato nel terzo piano interrato della struttura. Sono in corso le ultime ispezioni dei vigili del fuoco negli ascensori dell'ospedale di Tivoli, dove nella tarda serata di ieri è divampato un incendio. La struttura risulta completamente evacuata e inagibile.

Nei prossimi giorni, quando l'ambiente si sarà raffreddato ci sarà un sopralluogo per stabilire le cause del rogo. Sul posto polizia e carabinieri di Tivoli che hanno contribuito soprattutto nella prima fase di evacuazione degli allettati e per la messa in sicurezza di sacche di sangue per le emergenze. La Procura di Tivoii ha aperto un fascicolo di indagine in relazione all'incendio avvenuto questa notte all'ospedale San Giovanni Evangelista e che ha provocato la morte di quattro persone. Disposta l'autopsia sui corpi delle vittime per accertare le cause del decesso.



Sono circa duecento le persone evacuate dall'ospedale di Tivoli, alle porte di Roma, dove ieri sera è divampato un grosso incendio. I pazienti, a seconda delle criticità e delle esigenze, sono stati ricoverati in vari ospedali della capitale. L'incendio sarebbe divampato nel seminterrato della struttura, coinvolgendo inizialmente la camera mortuaria, poi parte delle cucine e il primo piano, ma il fumo denso si sarebbe propagato anche ai livelli superiori. Almeno uno dei pazienti sarebbe stato trovato morto per la mancanza di ossigeno. Sono quattro i corpi estratti nell'incendio divampato nella tarda serata di ieri all'ospedale di Tivoli. Per i quattro anziani è stata disposta l'autopsia per accertare le cause del decesso. Dalle prime informazioni, sembrerebbe che uno di loro sia morto per cause non riconducibili al rogo divampato nel terzo piano interrato della struttura. Sono in corso le ultime ispezioni dei vigili del fuoco negli ascensori dell'ospedale di Tivoli, dove nella tarda serata di ieri è divampato un incendio. La struttura risulta completamente evacuata e inagibile.

Nei prossimi giorni, quando l'ambiente si sarà raffreddato ci sarà un sopralluogo per stabilire le cause del rogo. Sul posto polizia e carabinieri di Tivoli che hanno contribuito soprattutto nella prima fase di evacuazione degli allettati e per la messa in sicurezza di sacche di sangue per le emergenze. La Procura di Tivoii ha aperto un fascicolo di indagine in relazione all'incendio avvenuto questa notte all'ospedale San Giovanni Evangelista e che ha provocato la morte di quattro persone. Disposta l'autopsia sui corpi delle vittime per accertare le cause del decesso.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare