Cronaca 268

Incendio all'ospedale di San Cataldo, l'on. Mancuso: "Si faccia subito chiarezza sull'accaduto"

Il deputato forzista si è messo in contatto con il commissario straordinario dell'Asp Caltagirone e con l'assessore regionale alla Salute Volo

Redazione

13 Agosto 2023 18:47 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/incendio-allospedale-di-san-cataldo-lon-mancuso-si-faccia-subito-chiarezza-sullaccaduto Copia Link Condividi Notizia

Non mancano le reazioni dopo l'incendio che è divampato questa mattina all'ospedale di San Cataldo. "Ho già preso contatto con il commissario straordinario Alessandro Caltagirone - dice l'on. Michele Mancuso - e con l’assessore alla salute Giovanna Volo. Ho chiesto che si faccia subito chiarezza sui fatti e soprattutto il rispristino del funzionamento di un servizio tac così fondamentale per la salute dei cittadini".

Per il deputato di Forza Italia il servizio tac è indispensabile per la popolazione del comprensorio perché sopperisce, anche, alle le richieste che giungono dalla provincia per l'accertamento radiologico. Il servizio dopo l'incendio è stato sospeso così i pazienti che avevano calendarizzato l'esame radiologico saranno invitati a recarsi in altre strutture sanitarie presenti in provincia.



Non mancano le reazioni dopo l'incendio che è divampato questa mattina all'ospedale di San Cataldo. "Ho già preso contatto con il commissario straordinario Alessandro Caltagirone - dice l'on. Michele Mancuso - e con l'assessore alla salute Giovanna Volo. Ho chiesto che si faccia subito chiarezza sui fatti e soprattutto il rispristino del funzionamento di un servizio tac così fondamentale per la salute dei cittadini". Per il deputato di Forza Italia il servizio tac è indispensabile per la popolazione del comprensorio perché sopperisce, anche, alle le richieste che giungono dalla provincia per l'accertamento radiologico. Il servizio dopo l'incendio è stato sospeso così i pazienti che avevano calendarizzato l'esame radiologico saranno invitati a recarsi in altre strutture sanitarie presenti in provincia.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare