Cronaca 474

Incendio alla sala mensa della sala convegni del Sant’Elia, fumo nero e tanta tensione

Sul posto diverse squadre del vigili del fuoco che stanno spegnendo le fiamme e diverse volanti della polizia

Redazione

09 Marzo 2023 16:52 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/incendio-alla-sala-mensa-del-santelia Copia Link Condividi Notizia

Incendio alla sala mensa dell'ospedale San'Elia di Caltanissetta. Momenti di panico si sono registrati si sono registrati nel momento in cui si è visto del fumo nero uscire dalle finestre. In pochi minuti sul posto sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco del locale distaccamento. Sono presenti anche alcune vetture della polizia. L'area è stata transennata.

(Notizia in aggiornamento)



Incendio alla sala mensa dell'ospedale San'Elia di Caltanissetta. Momenti di panico si sono registrati si sono registrati nel momento in cui si è visto del fumo nero uscire dalle finestre. In pochi minuti sul posto sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco del locale distaccamento. Sono presenti anche alcune vetture della polizia. L'area è stata transennata. (Notizia in aggiornamento)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare