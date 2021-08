Cronaca 720

Incendio a Sutera, fiamme minacciano le abitazioni

Grazie al lavoro sinergico di vigili del fuoco e Corpo Forestale l'incendio è stato spento e l'area bonificata

Rita Cinardi

21 Agosto 2021 20:35

Incendio oggi alle porte di Sutera dove le fiamme per quasi due ore hanno minacciato di avvicinarsi al centro abitato. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 18 con due squadre dei vigili del fuoco e due squadre del Corpo Forestale e l'elicottero della flotta messa a disposizione della Regione Siciliana. Le operazioni di spegnimento sono terminate soltanto intorno alle 20 visto che, per il tipo di area in cui si è sviluppato l'incendio, è stato necessario effettuare un'attenta bonifica per evitare che si riaccendessero focolai. Nel rogo è rimasta distrutta un'area boschiva di circa 3 ettari. Sono intervenuti i Dos per il coordinamento dei mezzi aerei, su specifica richiesta del centro operativo provinciale della Forestale, che per la campagna Antincendi Boschiva, assume una connotazione interforze in cooperazione con i vigili del fuoco. "Il lavoro sinergico tra vigili del fuoco e il corpo forestale - spiega Michelangelo Saporito, direttore dell'Area Emergenza del comando provinciale dei vigili del fuoco di Caltanissetta - e di proficua collaborazione tra i due enti deputati all'attività di contrasto degli incendi boschivi, sta consentendo nella nostra provincia di poter contrastare efficacemente il fenomeno degli incendi boschivi e di interfaccia limitando al minimo i danni". (Foto Seguo News)



