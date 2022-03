Cronaca 1111

Incendio a Riesi: auto va a fuoco, le fiamme danneggiano altri due veicoli e una saracinesca

A domare le fiamme i vigili del fuoco. La causa del rogo non è stata determinata

Rita Cinardi

Notte di fuoco a Riesi dove l'incendio di un'auto ha coinvolto anche altri due veicoli posteggiati nelle vicinanze e annerito una saracinesca. L'incendio, la cui natura - dolosa o accidentale - non è stata determinata, è scoppiato in via Palermo quando mancava poco alle 5. A fuoco la Ssangyong Korando utilizzata da una 34enne. Le fiamme hanno poi raggiunto, danneggiandole, altre due auto posteggiate nelle vicinanze e una saracinesca di un immobile disabitato che è rimasta annerita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che indagano sull'episodio.



