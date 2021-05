Cronaca 52

Incendi nei campi di grano, il sindaco di Gela chiede al prefetto più controlli

Gli agricoltori temono che con l'arrivo della stagione della trebbiatura del frumento, qualcuno possa innescare gli incendi

Redazione

19 Maggio 2021 12:44

Il Sindaco Lucio Greco ha scritto a Sua Eccellenza il Prefetto, dr.ssa Chiara Armenia, per chiedere maggiori controlli al fine di scongiurare il ripetersi di un grave fenomeno che si ripresenta ogni anno in questo periodo: gli incendi dei campi di grano nella piana di Gela. La missiva con le richieste è stata inviata al termine dell'incontro che il Primo Cittadino ha avuto con l'On. Giuseppe Arancio e una delegazione di agricoltori, i quali temono che, con l'arrivo della stagione della trebbiatura del frumento, qualcuno possa innescare gli incendi e mandare letteralmente in fumo il lavoro di un'intera annata agraria.

"Le prossime 3-4 settimane saranno quelle cruciali per la mietitura – afferma il Sindaco – ed è fondamentale che si vigili a tutela dei produttori. Per quanto riguarda il Comune, ho già predisposto l'impiego della Polizia Municipale e chiesto la collaborazione della Protezione Civile, ma serve un controllo massiccio e coordinato di tutte le forze dell'ordine, a tutte le ore, per scongiurare i malintenzionati e poter attivare un efficace dispositivo antincendio preventivo e repressivo. Chi brucia mette in atto una condotta criminosa che ci danneggia tutti, più o meno indirettamente, e va severamente monitorato e punito".



