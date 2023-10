Incendi in Sicilia, il Wwf denuncia: "I sindaci hanno emanato le ordinanze ma nessuno le ha fatte rispettare". Video

Cronaca 141

Incendi in Sicilia, il Wwf denuncia: "I sindaci hanno emanato le ordinanze ma nessuno le ha fatte rispettare"

Dura presa di posizione del WWF. Ne parla in un video il presidente di Wwf Sicilia Centrale Ennio Bonfanti

Il 15 ottobre è terminata ufficialmente la campagna antincendio in Sicilia con la fine del periodo di "massimo rischio incendi" iniziato il 15 giugno. In questo arco temporale tutti i Sindaci hanno emanato delle apposite ordinanze per la prevenzione dei fuochi e la lotta agli incendi di interfaccia. Dura presa di posizione del WWF: nessuno ha rispettato e fatto rispettare queste ordinanze, sono dei provvedimenti bluff che non vengono applicati! Il video-denuncia del Presidente di WWF Sicilia Centrale OdV, Ennio Bonfanti: (YouTube) https://youtu.be/1QyB9d0xpj0



