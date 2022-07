Incendi, in provincia di Caltanissetta dati in crescita rispetto al 2021: oggi prevista allerta rossa

Il viavai dei vigili del fuoco di questi giorni è agli occhi di tutti. Complici le alte temperature gli incendi di sterpaglie e macchia mediterranea si registratno ogni giorno

Redazione

Sono circa 4mila gli interventi dei vigili del fuoco del comando provincial di Caltanissetta dall'inizio dell'anno ad oggi. Di questi quasi 3mila hanno riguardato incendi di vegetazione varia. Il dato da osservare è che ne sarebbero stati registrati, prendendo in considerazione lo stesso periodo del 2021, ben 600 in più rispetto all'anno passato. Per fortuna nessuno degli incendi estivi ha avuto proporzioni particolarmente vaste. Interventi di durata inferiore, dunque, ma continui. Il viavai dei vigili del fuoco di questi giorni è agli occhi di tutti. Complici le alte temperature gli incendi di sterpaglie e macchia mediterranea si registrano ogni giorno in tutta la provincia con chiamate continue alla sala operativa dei vigili del fuoco.

La Protezione civile regionale ha diffuso un bollettino per rischio incendi e ondate di calore, valido per la giornata di oggi 24 luglio. E' previsto a Palermo, Messina e Catania, il livello 2 (colore arancione) per il rischio di ondate di calore, con una temperatura massima percepita di 36°C. Per quanto riguarda il rischio di incendi, nella provincia di Palermo è "alta" la pericolosità prevista, con livello di "allerta" (colore rosso), così come ad Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina e Trapani.



