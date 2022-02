Cronaca 547

Incendi dolosi: a Gela dato alle fiamme un capannone, a Niscemi l'auto di un bracciante agricolo

Nell'incendio del capannone sono rimasti danneggiati diversi mezzi, due trattori e una cella frigorifera

Rita Cinardi

Incendi dolosi a Gela e Niscemi. Il più pesante a Gela dove ieri pomeriggio qualcuno ha dato alle fiamme un capannone all'interno di un'azienda agricola in contrada Piazza di Passo. Le fiamme, spente dai vigili del fuoco, hanno danneggiato alcuni mezzi presenti all'interno, un muletto, due trattori e una cella frigorifera. I danni sono ancora in corso di quantificazione. A Niscemi, nella notte, in via Torricelli, malviventi hanno dato alle fiamme la Golf di proprietà di un bracciante agricolo di 59 anni con numerosi precedenti, tra cui associazione mafiosa, estorsione, spaccio, risse e danneggiamenti. Anche in questo caso le fiamme, che hanno danneggiato parzialmente il veicolo, sono state domate dai vigili del fuoco. Su entrambi gli episodi indaga la polizia.



