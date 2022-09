Cronaca 1089

Incendi d'auto a Caltanissetta e Gela: indagano polizia e carabinieri

Nel capoluogo è stata data alle fiamme la Peugeot 207 di un 51enne

Rita Cinardi

Polizia e carabinieri stanno indagando in merito a due incendi che si sono verificati a Caltanissetta e a Gela. Il primo ieri mattina in via Camillo Genovese, nel capoluogo, dove ignoti hanno incendiato una Peugeot 207 di proprietà di un 51enne residente in centro storico. A domare le fiamme, che hanno avvolto il veicolo, i vigili del fuoco. Sull'episodio indaga la polizia. Il secondo incendio si è verificato questa notte, intorno alle 3, a Gela in via Apollodoro. In fiamme la Fiat Freemont di proprietà di un operaio. Le fiamme hanno raggiunto anche una Nissan Qashqai che si trovava posteggiata nelle vicinanze. Anche in questo caso, sul quale indagano i carabinieri, l'incendio sarebbe di origini dolose.



