Cronaca 421

Incendi bloccano i sanitari del 118, anziana muore nel Palermitano. Roghi nel trapanese, sindaco: "Svegliate i parenti fateli andare via"

L'anziana ieri aveva la febbre alta, ma gli operatori, per il grosso rogo divampato, non sono riusciti a raggiungere la sua abitazione

Redazione

25 Luglio 2023 09:12 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/incendi-bloccano-i-sanitari-del-118-anziana-muore-nel-palermitano-roghi-nel-trapanese-sindaco-svegliate-i-parenti-fateli-andare-via Copia Link Condividi Notizia

Una donna di 88 anni, Rita Gaetana Pillitteri, in precarie condizioni di salute è morta nel Palermitano perché i sanitari del 118, a causa degli incendi, non sono riusciti ad arrivare a prestarle soccorso. L'anziana ieri aveva la febbre alta, ma gli operatori, per il grosso rogo divampato nella zona di SAN MARTINO delle Scale, non sono riusciti a raggiungere la sua abitazione. "Non abbiamo mai visto nulla di simile a SAN MARTINO delle Scale - racconta un residente - eravamo accerchiati dal fuoco da Bellolampo e da Palermo. Non potevamo andare da nessuna parte. Abbiamo trascorso la notte in piazza. Sono state ore terribili".

"Chi ha parenti che possono dormire in quelle zone, li chiami per telefono e li svegli per evacuare". Si è affidato ai social il sindaco di Calatafimi-Segesta Francesco Gruppuso per diramare la notte scorsa il messaggio d'allerta dopo la decisione di evacuare le aree a ridosso del fuoco che avanzava in divese zone del comune del Trapanese. Le contrade colpite sono Giacaudo, Conche, Mango Kaggera, Pispisa, Segesta, Rocche, Scorciagatto. "Con la protezione civile siamo in giro in tutte le contrade - ha scritto il sindaco - non ci sono vigili del fuoco disponibili perché impegnati ovunque in tutta la provincia". (ANSA).



Una donna di 88 anni, Rita Gaetana Pillitteri, in precarie condizioni di salute è morta nel Palermitano perché i sanitari del 118, a causa degli incendi, non sono riusciti ad arrivare a prestarle soccorso. L'anziana ieri aveva la febbre alta, ma gli operatori, per il grosso rogo divampato nella zona di SAN MARTINO delle Scale, non sono riusciti a raggiungere la sua abitazione. "Non abbiamo mai visto nulla di simile a SAN MARTINO delle Scale - racconta un residente - eravamo accerchiati dal fuoco da Bellolampo e da Palermo. Non potevamo andare da nessuna parte. Abbiamo trascorso la notte in piazza. Sono state ore terribili". "Chi ha parenti che possono dormire in quelle zone, li chiami per telefono e li svegli per evacuare". Si è affidato ai social il sindaco di Calatafimi-Segesta Francesco Gruppuso per diramare la notte scorsa il messaggio d'allerta dopo la decisione di evacuare le aree a ridosso del fuoco che avanzava in divese zone del comune del Trapanese. Le contrade colpite sono Giacaudo, Conche, Mango Kaggera, Pispisa, Segesta, Rocche, Scorciagatto. "Con la protezione civile siamo in giro in tutte le contrade - ha scritto il sindaco - non ci sono vigili del fuoco disponibili perché impegnati ovunque in tutta la provincia". (ANSA).

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare