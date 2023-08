Cronaca 260

Incendi alle isole Hawaii, 89 morti nell'isola di Maui

La cifra appena raggiunta ha superato il bilancio dell'incendio del 2018 nel nord della California, che aveva provocato 85 morti

Redazione

Sono almeno 89 le vittime accertate del devastante incendio ha distrutto l'isola hawaiana di Maui, in particolare la città di Lahaina. Lo riferisce il governatore dello Stato, Josh Green, in una conferenza stampa, avvertendo che il bilancio "continuerà a salire.Vogliamo preparare le persone a questo". Le fiamme hanno avvolto l'isola la scorsa settimana, rendendo questo incendio il più grave negli Stati Uniti dal secolo scorso. La cifra appena raggiunta ha superato il bilancio dell'incendio del 2018 nel nord della California, che aveva provocato 85 morti.Un secolo fa, il Cloquet Fire del 1918 scoppiò nel Minnesota settentrionale colpito dalla siccità e attraversò un certo numero di comunità rurali, distruggendo migliaia di case e uccidendo centinaia di persone.

