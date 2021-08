Cronaca 478

Incendi a Gela e Niscemi: malviventi danno alle fiamme anche la porta di una parrucchieria

I due distinti roghi sono avvenuti a un'ora di distanza l'uno dall'altro. In entrambi i casi indaga la polizia

Rita Cinardi

26 Agosto 2021 09:33

La polizia indaga su due incendi avvenuti nella notte. Il primo a Gela, intorno alle 2 in via Cuneo, dove è stata data alle fiamme una Renault Clio di proprietà di un operaio di 32 anni. I danni sono da quantificare. Intorno alle 3, invece, a Niscemi, in via Marsiano, è stata incendiata la porta di ingresso di una parrucchieria di proprietà di una donna di 49 anni. Anche in questo caso è stata accertata la natura dolosa dell'incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i poliziotti del commisssariato di pubblica sicurezza di Niscemi.



