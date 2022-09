Incendi a Catania, disagi anche per l'aeroporto. Gommone della sezione navale pronto per evacuazione

Incendi a Catania, disagi anche per l'aeroporto. Gommone della sezione navale pronto per evacuazione

L'incendio, che ha lambito anche alcune case, è stato domato dopo alcune ore

Un incendio nelle vicinanze dell'Oasi del Simeto, a Catania, ha provocato disagi anche nell'aeroporto di Fontanarossa, tanto che la società che gestisce lo scalo, la Sac, ha diramato un avviso ai passeggeri. Canadair ed elicotteri della forestale insieme ai vigili del fuoco sono stati impegnati nello spegnimento del rogo. Un altro rogo si è sviluppato vicino al Villagio Ionio, nella zona di San Francesco La Rena, e un gommone della sezione navale - in via prudenziale - è stato predisposto per un'eventuale evacuazione via mare. L'incendio, che ha lambito anche alcune case, è stato domato dopo alcune ore. (ANSA).





