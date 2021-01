Attualita 150

Incarichi a domicilio: l'Inps di Caltanissetta pubblica avviso per 10 avvocati

La domanda di inserimento nella Lista dovrà essere presentata, esclusivamente in via telematica

20 Gennaio 2021 09:23

L’INPS di Caltanissetta comunica che è stato pubblicato l’avviso per acquisire la disponibilità di n. 10 professionisti avvocati per svolgere incarichi di domiciliazione e/o sostituzione in udienza presso gli Uffici giudiziari del circondario del Tribunale di Caltanissetta in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 93 del 09.12.2020.

La domanda di inserimento nella Lista dovrà essere presentata, esclusivamente in via telematica, utilizzando l’apposito form disponibile sul sito dell’Istituto (secondo il seguente percorso: www.inps.it – homepage – avvisi, bandi e fatturazione – avvisi – procedure per la formazione di liste di Avvocati domiciliatari e/o sostituti d’udienza – invia la domanda) dalle ore 12:00 del 18 gennaio 2021 fino alle ore 14:00 del 5 febbraio 2021.L’avviso, oltre ad essere consultabile sul sito dell’Istituto, viene affisso in bacheca, nei locali di via Cavour 116 e nei locali di Via Val d’Aosta 14/D Caltanissetta ed inviato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Caltanissetta.





