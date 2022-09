Eventi 347

Nuovo anno scolastico, cerimonia al liceo classico R. Settimo a Caltanissetta: interverrà il prefetto

La cerimonia di inaugurazione si terrà mercoledì 28 settembre alle 9:30 nell'aula magna del Liceo

Redazione

L’anno che verrà sarà certamente per la scuola un anno di ripartenza in un clima di gioiosa normalità: inaugurarlo significa concretamente dare un segnale positivo alle giovani generazioni che hanno davvero tanto bisogno di cura e accoglienza per progettare il loro futuro anche in tempi difficili. Cura e accoglienza che mostrano le istituzioni verso gli studenti del nostro territorio quando avviano, tutte insieme, un percorso con l’augurio che sia ricco di frutti, carico di significato e intenso per esperienze vissute.

In questa prospettiva mercoledì 28 settembre alle ore 9:30 presso l’Aula Magna del Liceo “R. Settimo” si avvierà questo nuovo anno scolastico alla presenza delle autorità. La cerimonia avrà avvio con il saluto della Dirigente della scuola ospitante Irene Cinzia Maria Collerone; seguirà un intervento della dott.ssa Chiara Armenia, Prefetto di Caltanissetta, che proporrà agli studenti una riflessione dal titolo “La gentilezza e la tenerezza: il loro ruolo educativo nel contrasto al bullismo e cyberbullismo”; interverrà quindi il sindaco dott. Roberto Gambino.

Continueranno gli interventi con il Questore, Dirigente Superiore della Polizia di Stato dott. Emanuele Ricifari, il dirigente dell’USR Sicilia Ufficio VI dott. Filippo Ciancio ed infine il dirigente del Libero Consorzio Ing. Duilio Alongi. L’evento sarà introdotto da un momento di danza, con coreografia realizzata dalla prof.ssa Vanessa Marletta, e accompagnato da esecuzioni musicali dal vivo eseguite dai proff. Corrado Sillitti e Grazia Zaffuto. All’interno dell’evento saranno inaugurati i nuovi spazi didattici dal carattere innovativo, realizzati per “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, D.D.G. n. 1076 ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento del distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche e formative”. Gli spazi sono stati progettati dal prof. Fabio Fiorenza.



