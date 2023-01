Cronaca 409

Inaugurazione anno giudiziario Caltanissetta, il procuratore Patti: "Cresce il clima di omertà"

Rispetto al passato le vittime di estorsione denunciano meno. E' quanto emerge dall'intervento del procuratore generale

Rita Cinardi

Cresce il clima di omertà sul territorio nisseno e diminuiscono invece, sul fronte delle estorsioni, le denunce da parte delle vittime. Un dato che è stato sottolineato dal procuratore generale di Caltanissetta Antonino Patti durante il suo intervento nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. "Nel settore delle estorsioni - ha affermato Patti - appare, ormai, lontana quella stagione di rinascita che registrò, verso la fine degli anni 2000, una importante attività di denuncia dei propri aguzzini da parte delle persone offese. Costituisce storia giudiziaria del nostro Distretto, consacrata in importanti sentenze definitive, la celebrazione a quei tempi di numerosi processi (tra i quali quello giornalisticamente chiamato 'Munda Mundis') fondati proprio sulle dichiarazioni di coraggiosi imprenditori, la maggior parte della città di Gela, che portarono alla condanna di molti elementi di spicco del 'clan Madonia' e delle 'stidda'. Si assiste oggi, invece, per come segnala il Procuratore Distrettuale di Caltanissetta al rinnovato riemergere di un clima di omertà che si credeva ormai, quantomeno parzialmente, superato".



