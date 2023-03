Salute 550

Inaugurata la nuova sede operativa della Croce Rossa Italiana di Santa Caterina Villarmosa

Il sindaco di Santa Caterina Villarmosa Giuseppe Ippolito che ha ricordato l’imprescindibile presenza della Croce Rossa sul territorio

Redazione

Si è svolta sabato 11 marzo 2023 l’inaugurazione della nuova sede operativa della Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta OdV – Unità Territoriale di Santa Caterina Villarmosa, situata in Via Roma a Santa Caterina. L’immobile di proprietà comunale è stato concesso dalla giunta Ippolito a seguito richiesta formale della Croce Rossa di Caltanissetta, da cui l’unità di Santa Caterina Villarmosa dipende, ed apposita sottoscrizione di convenzione per l’utilizzo dei locali.

Presenti alla cerimonia il sindaco di Santa Caterina Villarmosa Giuseppe Ippolito, l’assessore Palmina Lo Re, e numerosi appartenenti al consiglio comunale di Santa Caterina Villarmosa, appartenenti alla forze dell’ordine, l'Associazione Carabinieri in Congedo, con la quale si condivide parte dei locali, tanti cittadini, e per la Croce Rossa Italiana il Presidente Nicolò Piave, il consigliere Marco Lacagnina, l’Ispettrice del Corpo delle Infermiere Volontarie Santina Sonia Bognanni, il Responsabile ff del corpo militare volontario Alessandro Palermo, il referente di sede CRI Salvatore Favata, e tantissimi volontari dell’unita territoriale di Santa Caterina, di Serradifalco e di Caltanissetta.

Durante la cerimonia si è proceduto alla benedizione dei locali a cura dell’arciprete Rosario Castiglione, poi le parole di stima ed affetto del sindaco di Santa Caterina Villarmosa Giuseppe Ippolito che ha ricordato l’imprescindibile presenza della Croce Rossa sul territorio, l’importante apporto fornito alla popolazione durante l’emergenza COVID, ancora viva nel ricordo dei caterinesi, e la futura collaborazione tra i due enti. Grande il riconoscimento del responsabile della sede caterinese Salvatore Favata, dal 2020 referente dell’unità territoriale che ha ringraziato l’amministrazione comunale, i volontari per l’importante lavoro svolto e tutti i caterinesi e le ditte locali che hanno gratuitamente offerto manodopera, materiale ed arredi per allestire la sede in conformità al manuale di comunicazione Croce Rossa.

Infine il presidente del Comitato di Caltanissetta, Nicolò Piave, che ha ringraziato l’amministrazione per la vicinanza e supporto, non sempre scontato, con il sindaco in primis, ma anche l’intera giunta e consiglio comunale che hanno supportato, con non poche difficoltà amministrative, la concessione dell’immobile, il referente di sede Salvatore Favata che ha proseguito con passione, tempo e dedizione il lavoro di precedenti referenti di sede che erano anch’essi presenti, i volontari della Croce Rossa che si sono uniti in unico abbraccio solidale e di festa, ed in fine, ma non per ultimi, i cittadini di Santa Caterina che hanno collaborato nella ristrutturazione della stessa. Il presidente Piave, nel suo discorso di ringraziamento, ha ricordato come la sede dell’Unità Territoriale sia un luogo “aperto” ove i cittadini, soprattutto i più fragili, possono trovare riparo ed accoglienza, una parola di conforto, una mano che li aiuta, un punto di riferimento contro le difficoltà della vita, con riservatezza e prontezza di risposta. Inoltre più cittadini hanno manifestato la volontà di procedere ad una raccolta spontanea per l’acquisto di una ambulanza per effettuare i servizi di trasferimento dei malati presso il nosocomio nisseno in regime di dimissione protetta.

Richiesta che il presidente Piave ha accolto con grande entusiasmo dichiarando che metterà la proposta all’ordine del giorno del prossimo consiglio direttivo per l’approvazione. Una grande giornata di festa per la comunità di Santa Caterina Villarmosa che ha partecipato numerosa all’evento dimostrando attaccamento all’associazione e soprattutto quale ringraziamento per la meritoria opera che i volontari CRI portano avanti quotidianamente sul territorio. L’unità territoriale di Santa Caterina Villarmosa consta di quattordici volontari CRI a cui di recente si sono aggiunti due nuovi volontari che hanno concluso il corso di reclutamento a Caltanissetta. I volontari svolgono sul territorio prettamente attività socio sanitarie ed assistenziali, in particolare assistono i più bisognosi con distribuzione alimentari, di generi di prima necessità, effettuano attività di pronto farmaco, consegna indumenti. Inoltre effettuano le assistenze sanitarie con ambulanza ed accompagnamenti con l’autovettura di servizio. Insomma un presidio sul territorio molto importante per la popolazione.



