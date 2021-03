Attualita 164

Inadempienze e disservizi di Caltaqua, il sindaco di Gela si rivolge all'Ati: bisogna convocare un'assemblea

Nella richiesta di convocazione dell'assemblea, il sindaco Greco rende note tutte le criticità legate all'erogazione e che rendono il servizio deficitario

Redazione

02 Marzo 2021 20:59

Dopo le parole si passa ai fatti. Il sindaco di Gela Lucio Greco ha scritto al Presidente dell'ATI Idrico, Massimiliano Conti, e all'intero consiglio direttivo, per chiedere la convocazione urgente di un'assemblea dei soci e tornare, finalmente, ad esaminare la relazione sulla valutazione dell'operato del gestore del servizio idrico integrato in città, ossia Caltaqua. Obiettivo è focalizzare l'attenzione sulle inadempienze e i disservizi della società, e sulle conseguenti e dannose ripercussioni per i cittadini, che sono le vittime principali dei disagi.

Nella richiesta di convocazione dell'assemblea, il primo cittadino rende note tutte le criticità legate all'erogazione e che rendono il servizio deficitario. “Come ho detto più volte, - afferma il Sindaco Lucio Greco - intendo farmi portavoce ed interprete della più vibrata protesta popolare. Caltaqua non è mai stata all'altezza del servizio essenziale che dovrebbe offrire alla città, e negli anni la situazione invece di migliorare è peggiorata. A fronte di ciò, le bollette arrivano puntuali e con cifre stratosferische. L'esasperazione dei miei concittadini è, pertanto, giusta e comprensibile e, come rimarcato nelle ultime settimane, se per nessun motivo è possibile recedere da questo contratto capestro, almeno che lo si riveda a favore della collettività, ma il tempo di tacere e subire è finito. Tra l'altro, non è solo Gela a patire questa situazione , per cui voglio sperare che anche i colleghi Sindaci dell'Ati possano condividere questa mia battaglia e sostenerla”.



