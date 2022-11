Attualita 172

In vista degli 80 anni dallo sbarco Alleato diversi comuni si associano e firmano il protocollo con il forum "Pace, sicurezza & prosperità"

Incontro per la promozione dei "Luoghi della Memoria" tra Gela, Butera, Licata, Mazzarino e Niscemi

Redazione

Nuovo passo in avanti nell’ambito dell’ambizioso progetto internazionale per la realizzazione e la promozione dei “Luoghi della Memoria”, ideato dal gruppo archeologico Geloi, dall’associazione culturale Lamba Doria e dall’istituto del Nastro Azzurro – Federazione di Caltanissetta. L’8 novembre è stato siglato il protocollo d’intesa tra il Forum Internazionale “Pace, Sicurezza & Prosperità” (Ifosp) con sede in Canada, il 3rd Battery of Montreal Artillery, sempre con sede in Canada, e i 5 comuni che lo scorso 25 ottobre hanno sottoscritto l’adesione al Wrap (acronimo che indica il percorso attraverso i Luoghi della Memoria): Gela, Butera, Licata, Mazzarino e Niscemi. In rappresentanza del comune di Gela c’era l’assessore Ivan Liardi.

Attraverso questo protocollo, i firmatari si impegnano a partecipare attivamente alla promozione del percorso congiunto, a coinvolgere istituzioni e partner regionali, nazionali e internazionali e ad avviare attività di mutua promozione, il tutto entro luglio 2023, quando sono in programma le celebrazioni in occasione dell’80° anniversario dell’Operazione Husky e dello sbarco delle forze alleate lungo le coste gelesi.

Dopo la visita del Gen. Maurizio Scardino a Gela, il 5 ottobre scorso, la macchina organizzativa ha accelerato al fine di creare la rete dei sindaci. Alla guida c’era Michele Curto, presidente del gruppo archeologico Geloi, che, a seguito della firma della convenzione, è stato nominato portavoce unico dei 5 comuni presso il comando militare dell’Esercito. “Gli organismi internazionali coinvolti nell’iniziativa, e che hanno come mission pace, sicurezza e prosperità, – spiega il sindaco Lucio Greco – operano in sinergia con Onu e Nato, pertanto si intuisce che stiamo parlando di un evento di caratura mondiale. Del resto, l’obiettivo è duplice ed importantissimo: ricordare il sacrificio di chi ha perso la vita nella campagna militare del 1943, facendo in modo che un tale orrore non si ripeta mai più, e promuovere i territori. Gela è in prima linea, e lo sarà ancora di più in occasione del Forum Internazionale per la pace promosso dall’IFpsp ed in programma a Piazza Armerina nel marzo 2023. Sarà una vetrina internazionale, con ospiti in presenza ed in videocollegamento da tutto il mondo, ed in quell’occasione avremo modo anche di promuovere i nostri personali luoghi della memoria, che a breve saranno sei e che saranno collegati a tutti gli altri che stanno nascendo”.

“Tra l’altro, - aggiunge l’assessore Liardi - anche altre province siciliane, come Agrigento e Siracusa, hanno già fatto sapere di essere interessate all’iniziativa. Per cui, l’ottimo lavoro del dr. Curto nel giro di pochi anni potrebbe veramente collegare buona parte della Sicilia, nel solco della memoria e della storia. C’è poi la finalità turistico – promozionale, che non è meno importante di quella culturale. Alcune agenzie turistiche e l’Università di Palermo hanno già fatto sapere di essere interessate, quindi per Gela si prefigura anche una ricaduta economica. Tocca a noi amministratori ora darci da fare per nominare degli storici di riferimento e fare in modo che tutti i percorsi abbiano caratteristiche simili”.



