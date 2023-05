Cronaca 509

In viaggio con la cocaina nascosta nel quaderno del figlio: arrestata coppia di catanesi

I Carabinieri hanno notato che il quadernone appariva troppo pesante e, infatti, al suo interno, c’era un foglio pressato di cocaina purissima

Redazione

I carabinieri di Belvedere, nel Siracusano, hanno arrestato una coppia catanese che trasportava nascosta nel quaderno del figlio, 350 grammi di cocaina purissima e pressata. Un ingenoso nascondiglio che però non ha ingannato i carabinieri. La coppia è stata fermata per un controllo mentre erano a bordo di un’auto presa a noleggio.

Ma è stata la donna a tradire un certo nervosismo. A quel punto i due sono stati condotti in caserma per una perquisizione. All’interno della borsa della donna è stato rinvenuto un quadernone contenente disegni verosimilmente realizzati da bambini. I Carabinieri hanno notato che il quadernone appariva troppo pesante e, infatti, al suo interno, c’era un foglio pressato di cocaina purissima del peso complessivo di 350 grammi. La coppia è stata arrestata: l’uomo è finito nel carcere di Cavadonna, la donna a Catania Piazza Lanza.



