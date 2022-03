In un'ora ha chiamato la sua ex 53 volte, arresti domiciliari a Siracusa per un 60enne

In un'ora ha chiamato la sua ex 53 volte, arresti domiciliari a Siracusa per un 60enne

Le indagini sono state avviate dopo la denuncia della donna, supportata da un centro antiviolenza

I carabinieri di Siracusa hanno eseguito un ordine di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di un 60enne siracusano per atti persecutori nei confronti della ex fidanzata. Secondo l’accusa, la vittima dall’interruzione della relazione è stata oggetto di attenzioni indesiderate. Il sessantenne le avrebbe recapitato bigliettini minatori e e avrebbe fatto continue telefonatale, arrivando in un’ora a fare 53 chiamate. Infine nei giorni scorsi l’avrebbe pedinata e, dopo che la vittima ha lasciato il veicolo, avrebbe più volte tamponato l’autovettura. In quella circostanza i carabinieri, su segnalazione di un passante, lo avevano fermato e denunciato. Le indagini sono state avviate dopo la denuncia della donna, supportata da un centro antiviolenza.(Gds.it)





