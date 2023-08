Cronaca 283

In un lido di Sampieri i carabinieri sequestrano 95 chili di alimenti in cattivo stato di conservazione

Inoltre è stato accertato l’impiego di 3 lavoratori irregolari, in due diverse strutture: sanzioni per 15mila euro

Redazione

Durante le attività di controllo nei lidi balneari del litorale di Scicli, frazione Sampieri, i carabinieri di Modica, e in particolare i militari di Scicli e di Donnalucata con il supporto del Nucleo Ispettorato Lavoro ed il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Ragusa, hanno sequestrato 95 chili di alimenti in cattivo stato di conservazione e segnalato il titolare di una struttura balneare.

Inoltre è stato accertato l’impiego di 3 lavoratori irregolari, in due diverse strutture, per i quali sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 15 mila euro. Le due strutture sono state, inoltre, destinatarie del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale che avrà effetto solo nel caso in cui i datori di lavoro non provvedano al pagamento delle relative sanzioni elevate in materia di sicurezza e per l’impiego della manodopera in nero.



