In tutta la Sicilia l'unica donna alla guida di un'azienda sanitaria è la nissena Daniela Faraoni

È stata confermata commissario straordinario all'Asp di Palermo dove è stata manager durante tutto il periodo pandemico

Redazione

In una sanità regionale a trazione azzurra, l'unica donna alla guida della più grande azienda sanitaria provinciale è la nissena Daniela Faraoni, ora commissario straordinario all'Asp di Palermo. Sulle capacità manageriali della nissena Faroni parla il suo stesso curriculum. Ha iniizato a muovere i suoi passi lavorativo all'ex Usl di Caltanissetta dopo aver vinto un concorso pubblico, poi il passaggio all'Asl 2 di Caltanissetta con ruolo di coordinamento. Dopo i primi dieci anni di attività in qualità di funzionari i primi incarichi dirigenziali fuori dalla provincia di Caltanissetta.

La dott. Faraoni è stata direttore amministrativo nell'allora azienda ospedaliera San Giovanni Di Dio di Agrigento, poi direttore amministrativo all'azienda pspedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello e all'Asp di Caltanissetta. Poi la "chiamata" alla guida dell'Asp di Palermo, la più grande azienda sanitaria provinciale dell'isola, in un momento storico di gestione anche della pandemia in un vasto territorio qual è quello della provincia di Palermo



