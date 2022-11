Cronaca 370

In Tanzania aereo con 53 persone precipita nel Lago Vittoria

Secondo le prime indagini le cause dell'incidente sarebbero da addebitare al forte vento e alle forte piogge.

Redazione

Un aereo della compania Precision Air è precipitato nel Lago Vittoria, in Tanzania, con 53 persone a bordo tra cui 49 passeggeri, poco prima di atterrare all'aeroporto internazionale di Bukoba. Era partito dalla capitale commerciale tanzana di Dar es Salam. Lo riferiscono le autorità locali spiegando che proseguono le operazioni per trarre in salvo le persone che erano a bordo del volo. Secondo le prime indagini delle forze di sicurezza citate dall'emittente Tbc, le cause dell'incidente sarebbero da addebitare al forte vento e alle forte piogge.



