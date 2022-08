Eventi 1052

In Sicilia torna il concorso Miss Blu Mare: a Serradifalco Rita Cinardi e Roberto Gallà presenteranno la prima tappa

Possono iscriversi ragazze tra i 14 e i 26 anni. Le selezioni sono ancora aperte. In palio la finale sulla nave da crociera Msc Grandiosa

Redazione

04 Agosto 2022 14:28 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/in-sicilia-torna-il-concorso-miss-blu-mare-a-serradifalco-rita-cinardi-e-roberto-galla-presenteranno-la-prima-tappa- Copia Link Condividi Notizia

Quest’anno grandi novità per la Sicilia. Dopo anni di assenza, torna uno dei concorsi nazionali di bellezza più prestigiosi, Miss Blu Mare. La finale si svolgerà all’interno di una delle navi da crociera della flotta Msc, la prestigiosa Msc Grandiosa, con partenza da Civitavecchia, dal 19 al 26 ottobre. Ad organizzare l’evento, che farà diverse tappe in Sicilia tre giovani madoniti: Simone Scancarello, Seby Macaluso e Alessandro Maria Russo. La prima tappa regionale si svolgerà a Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, il 19 Agosto, e sarà presentata da Rita Cinardi e Roberto Gallà. Dello staff fanno parte anche Marilena Aiosa, consulente di immagine che si occuperà di coordinare le ragazze e la truccatrice Amelia Porcello. Sono ancora aperte le selezioni delle ragazze che dovranno avere un’età compresa tra 14 e 26 anni. Trenta saranno quelle scelte per partecipare alla prima serata.

Per maggiori informazioni sull’evento potranno collegarsi a questo link: https://facebook.com/events/s/miss-blumare-sicilia-serradifa/487417753385211/

Le vincitrici potranno aggiudicarsi un posto nella prestigiosa nave da crociera MSC. L’iscrizione è del tutto gratuita e puoi farla adesso tramite questo link:

https://www.iscrizioni-missblumare-2022.com/

A prendersi cura del trucco e dei capelli delle giovani partecipanti sarà Lino Incorvaia, Hair Stylist & Make-Up Artist. Nato in Sicilia, a Gela nel 1990, già dai 13 anni ha iniziato a lavorare inseguendo la sua passione. Negli anni ha partecipato in qualità di hairstylist e make-up artist ad eventi di grande importanza come le edizioni di Sanremo (dal 2016 al 2020), Wind Music Awards 17, Festival del Cinema di Roma, Festival del Cinema di Venezia, Maurizio Costanzo Show ed altri. Ha collaborato con vari artisti del mondo dello spettacolo tra cui Mahmood, I Pinguini Tattici Nucleari, Nina Moric, Sergio Silvestre, Gue Pequeno, Mercedesz Henger e molti altri.

Dal 2019 è inoltre il consulente d’immagine personale di Alessia Fabiani. Dopo anni di costante impegno e formazione, nel 2019 ha avuto l’onore di rappresentare l’Italia nelle fasi finali di uno dei più importanti contest internazionali di haircolor: Colorzoom organizzato da Goldwell, concorrendo nella categoria New Talent.

L’agenzia di moda DISÌU gestita dai tre giovani imprenditori: Simone Scancarello, Seby Macaluso e Alessandro Maria Russo ha come mission mettere in rilievo le bellezze siciliane e portare in alto il Made in Sicily. Comunicheranno nelle pagine Social DISÌU, l’agenzia di riferimento, tutte le tappe della selezione regionale, di seguito i link delle pagine: IG: https://instagram.com/disiuagency FB: https://www.facebook.com/disiuagency/ Una bella ripartenza per la nostra regione e chi lo sa, magari la vincitrice del concorso potrebbe essere proprio una siciliana..



Quest'anno grandi novità per la Sicilia. Dopo anni di assenza, torna uno dei concorsi nazionali di bellezza più prestigiosi, Miss Blu Mare. La finale si svolgerà all'interno di una delle navi da crociera della flotta Msc, la prestigiosa Msc Grandiosa, con partenza da Civitavecchia, dal 19 al 26 ottobre. Ad organizzare l'evento, che farà diverse tappe in Sicilia tre giovani madoniti: Simone Scancarello, Seby Macaluso e Alessandro Maria Russo. La prima tappa regionale si svolgerà a Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, il 19 Agosto, e sarà presentata da Rita Cinardi e Roberto Gallà. Dello staff fanno parte anche Marilena Aiosa, consulente di immagine che si occuperà di coordinare le ragazze e la truccatrice Amelia Porcello. Sono ancora aperte le selezioni delle ragazze che dovranno avere un'età compresa tra 14 e 26 anni. Trenta saranno quelle scelte per partecipare alla prima serata. Per maggiori informazioni sull'evento potranno collegarsi a questo link: https://facebook.com/events/s/miss-blumare-sicilia-serradifa/487417753385211/

Le vincitrici potranno aggiudicarsi un posto nella prestigiosa nave da crociera MSC. L'iscrizione è del tutto gratuita e puoi farla adesso tramite questo link:

https://www.iscrizioni-missblumare-2022.com/ A prendersi cura del trucco e dei capelli delle giovani partecipanti sarà Lino Incorvaia, Hair Stylist & Make-Up Artist. Nato in Sicilia, a Gela nel 1990, già dai 13 anni ha iniziato a lavorare inseguendo la sua passione. Negli anni ha partecipato in qualità di hairstylist e make-up artist ad eventi di grande importanza come le edizioni di Sanremo (dal 2016 al 2020), Wind Music Awards 17, Festival del Cinema di Roma, Festival del Cinema di Venezia, Maurizio Costanzo Show ed altri. Ha collaborato con vari artisti del mondo dello spettacolo tra cui Mahmood, I Pinguini Tattici Nucleari, Nina Moric, Sergio Silvestre, Gue Pequeno, Mercedesz Henger e molti altri. Dal 2019 è inoltre il consulente d'immagine personale di Alessia Fabiani. Dopo anni di costante impegno e formazione, nel 2019 ha avuto l'onore di rappresentare l'Italia nelle fasi finali di uno dei più importanti contest internazionali di haircolor: Colorzoom organizzato da Goldwell, concorrendo nella categoria New Talent. L'agenzia di moda DISÌU gestita dai tre giovani imprenditori: Simone Scancarello, Seby Macaluso e Alessandro Maria Russo ha come mission mettere in rilievo le bellezze siciliane e portare in alto il Made in Sicily. Comunicheranno nelle pagine Social DISÌU, l'agenzia di riferimento, tutte le tappe della selezione regionale, di seguito i link delle pagine: IG: https://instagram.com/disiuagency FB: https://www.facebook.com/disiuagency/ Una bella ripartenza per la nostra regione e chi lo sa, magari la vincitrice del concorso potrebbe essere proprio una siciliana..

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare