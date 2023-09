Cronaca 226

In Sicilia oltre 130 corse dei bus soppresse per fronteggiare l'emergenza migranti

I bus vengono utilizzati per far fronte all’emergenza migranti, che in queste ore sta mettendo sotto pressione l’hotspot di Lampedusa

Redazione

16 Settembre 2023 09:44 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/in-sicilia-oltre-130-corse-dei-bus-soppresse-per-fronteggiare-lemergenza-migranti Copia Link Condividi Notizia

Week end difficile per spostarsi in Sicilia con gli autobus extraurbani regionali dell’Ast. Una valanga di corse sono soppresse a partire dall’alba di oggi e per tutta la giornata di domani domenica (16 e 17 settembre).

Trenta pullman dirottati sull’emergenza migranti

Più di trenta pullman dell’azienda partecipata dalla Regione, infatti, vengono utilizzati per far fronte all’emergenza migranti, che in queste ore sta mettendo sotto pressione l’hotspot di Lampedusa, per trasportare, da Porto Empedocle verso le strutture del Nord Italia, i circa duemila stranieri presenti nel centro di accoglienza di Contrada Imbriacola.

Niente corse ma tante polemiche

“Siamo consapevoli dei disagi che questo provvedimento potrà causare su alcune tratte del trasporto extraurbano – annuncia l’assessore Alessandro Aricò – ma chiediamo ai siciliani di avere comprensione perchè l’Isola si trova al momento in un grave stato di emergenza. Il governo Schifani sta facendo tutto il possibile per riportare la struttura di Lampedusa a una condizione di normalità. Abbiamo l’obbligo, prima di tutto umanitario e poi giuridico, dovuto a ragioni di ordine pubblico, di garantire un luogo idoneo e sicuro a questi circa duemila migranti, uomini, donne e bambini che, nella maggior parte dei casi, scappano da scenari di guerra o da una condizione di povertà assoluta. Per questo saranno trasferiti presso altre strutture presenti nel Nord Italia”.

Emergenza usata per coprire i disservizi

“E’ inaccettabile utilizzare l’emergenza migranti per sostenere l’ingiustificabile: ovvero i disservizi che si potrebbero creare nel fine settimana nei trasporti extra urbani da parte di Ast che ha messo a disposizione i propri pullman per il trasferimento dei migranti al Nord. Ci tengo infatti a comunicare all’assessore regionale alle Infrastrutture Aricò che l’Ast, controllata dalla Regione, cancella corse quotidianamente lasciando a piedi studenti, lavoratori e pendolari. E’ la stessa azienda che in piena estate, con l’aeroporto di Fontanarossa chiuso dopo l’incendio. ha cancellato in un mese 2500 corse” dice il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo.

“Trovo anche indelicato, perché superfluo. sottolineare – aggiunge – l’aspetto umano e giuridico di una azione del genere. Ma che evidenzia la mancata programmazione e il mancato controllo su Ast che ha un parco mezzi inadeguato per i servizi extraurbani e di certo non è possibile accorgersene solo in caso di un doveroso intervento umanitario e emergenziale”.



Week end difficile per spostarsi in Sicilia con gli autobus extraurbani regionali dell'Ast. Una valanga di corse sono soppresse a partire dall'alba di oggi e per tutta la giornata di domani domenica (16 e 17 settembre).

Trenta pullman dirottati sull'emergenza migranti

Più di trenta pullman dell'azienda partecipata dalla Regione, infatti, vengono utilizzati per far fronte all'emergenza migranti, che in queste ore sta mettendo sotto pressione l'hotspot di Lampedusa, per trasportare, da Porto Empedocle verso le strutture del Nord Italia, i circa duemila stranieri presenti nel centro di accoglienza di Contrada Imbriacola. Niente corse ma tante polemiche

"Siamo consapevoli dei disagi che questo provvedimento potrà causare su alcune tratte del trasporto extraurbano - annuncia l'assessore Alessandro Aricò - ma chiediamo ai siciliani di avere comprensione perchè l'Isola si trova al momento in un grave stato di emergenza. Il governo Schifani sta facendo tutto il possibile per riportare la struttura di Lampedusa a una condizione di normalità. Abbiamo l'obbligo, prima di tutto umanitario e poi giuridico, dovuto a ragioni di ordine pubblico, di garantire un luogo idoneo e sicuro a questi circa duemila migranti, uomini, donne e bambini che, nella maggior parte dei casi, scappano da scenari di guerra o da una condizione di povertà assoluta. Per questo saranno trasferiti presso altre strutture presenti nel Nord Italia". Emergenza usata per coprire i disservizi

"E' inaccettabile utilizzare l'emergenza migranti per sostenere l'ingiustificabile: ovvero i disservizi che si potrebbero creare nel fine settimana nei trasporti extra urbani da parte di Ast che ha messo a disposizione i propri pullman per il trasferimento dei migranti al Nord. Ci tengo infatti a comunicare all'assessore regionale alle Infrastrutture Aricò che l'Ast, controllata dalla Regione, cancella corse quotidianamente lasciando a piedi studenti, lavoratori e pendolari. E' la stessa azienda che in piena estate, con l'aeroporto di Fontanarossa chiuso dopo l'incendio. ha cancellato in un mese 2500 corse" dice il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo.

"Trovo anche indelicato, perché superfluo. sottolineare - aggiunge - l'aspetto umano e giuridico di una azione del genere. Ma che evidenzia la mancata programmazione e il mancato controllo su Ast che ha un parco mezzi inadeguato per i servizi extraurbani e di certo non è possibile accorgersene solo in caso di un doveroso intervento umanitario e emergenziale".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare