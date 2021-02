Attualita 381

In Sicilia gente in spiaggia e mare invitante: temperature quasi estive e bagno "fuori stagione"

Le spiagge catanesi sono state prese d'assalto da molti fedeli nel giorno in cui non è stato possibile festeggiare Sant'Agata a causa delle restrizioni Covid

Redazione

05 Febbraio 2021 15:56

Il solenne Pontificale celebrato in Cattedrale a porte chiuse, e fedeli a mare, anche a fare il bagno. E' la festa di Sant'Agata a Catania al tempo del Covid che vive non soltanto l'imposizione delle restrizioni legate alla pandemia per la festività cristiana al terzo posto al mondo per presenze, ma anche dell'anomalia meteo: 24 gradi in un periodo dell'anno che storicamente fa registrare freddo, umido e pioggia.Il sole caldo e il 'disimpegno' nel seguire la festa per la Patrona della città hanno spinto molte persone a riversarsi in spiaggia, nonostante la Sicilia sia in 'zona arancione'. E, come da tradizione in queste occasioni 'fuori stagione', i catanesi hanno scelto la spiaggia di scogli e cenere lavica di San Giovanni li Cuti, porto marinaro nel lungomare Ognina di Catania.

In molti hanno preso un'abbronzatura invernale sdraiandosi al sole, ma c'è stato anche chi si è tuffato in mare facendo un bagno in compagnia. (ANSA).



