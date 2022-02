Cronaca 323

In Sicilia forte vento, pioggia e neve anche a bassa quota: interrotti collegamenti con le Eolie

A Lipari, nella borgata di Acquacalda, una forte mareggiata minaccia le case di San Gaetano

Redazione

Forte vento, pioggia e neve anche a bassa quota. Una ondata di maltempo investe la Sicilia. Temporali, anche di forte intensità, hanno colpito nelle prime ore del mattino soprattutto il versante ionico dell'Isola. Neve anche al di sotto degli 800-1000 metri su Etna, Nebrodi e Madonie e qualche fiocco è caduto anche alle porte di Palermo, nella zona di Piazza degli Albanesi. Anche il mare è in burrasca, in particolare nel Canale di Sicilia. La costa settentrionale della Sicilia (il Trapanese e il settore occidentale dell'Agrigentino) è stata colpita da mareggiate.

Una tempesta si è abbattuta in nottata anche sull'arcipelago delle Eolie, con raffiche di vento da nord-ovest che hanno raggiunto anche 50 chilometri orari e mare forza 5-6. Interrotti i collegamenti marittimi con la terraferma: aliscafi e traghetti della Liberty Lines e Caronte-Siremar sono rimasti in porto. A Milazzo numerosi passeggeri e mezzi che avrebbero dovuto raggiungere le isole (medici, professori e i camion con derrate alimentari) sono bloccati. A Lipari, nella borgata di Acquacalda, una forte mareggiata minaccia le case di San Gaetano mentre a Salina si segnalano forti danni alle colture, soprattutto ai vigneti.



