In Sicilia fine settimana all'insegna del caldo e del sole: da lunedì arriverà la pioggia

Ancora un week end con temperature sopra la media stagionale ma poi il tempo cambierà

Redazione

Temperature quasi estive il prossimo finesettimana in Sicilia. Fra sabato e domenica, secondo le previsioni di 3BMeteo, nell'Isola si toccheranno i 28 gradi. Le zone più calde il Trapanese e l'area del sud est, in particolare il Siracusano. La giornata più calda sarà quella di domenica. La cosiddetta "Ottobrata" (con temperature anche di 4-5 gradi oltre le medie stagionali), però, dovrebbe lasciare l'Italia, Sicilia compresa, già all'inizio della prossima settimana. La situazione quasi estiva, infatti, sarà scalfita da una perturbazione in risalita dall'Algeria.

Negli ultimi giorni un ciclone ha infatti interessato, in modo anomalo, il Sahara portando anche dei temporali nel deserto, con successivo maltempo forte dalle Baleari verso la Catalogna. Nelle prossime ore questo ciclone si avvicinerà all'Italia portando le piogge da lunedì. "In Sicilia - dicono da 3BMeteo - probabile peggioramento, localmente anche temporalesco e intenso, a partire da lunedì ma al momento non è possibile inquadrare quali saranno le province più colpite". E il maltempo potrebbe andare avanti fino a martedì. (Gds.it)



