In Sicilia ancora caldo africano nei prossimi giorni: nel weekend si sfioreranno i 45 gradi

Le alte temperature non concedono tregua e sono destinate ad aumentare anche nei prossimi giorni

Redazione

29 Luglio 2021 12:23

Caldo intenso con temperature da record nel weekend in Sicilia: sono previsti picchi di 44-45 gradi nelle zone interne, soprattutto nella parte orientale dell'Isola. Nel resto della regione la colonnina di mercurio si manterrà sui 40 gradi. "Il rinforzo dell'anticiclone subtropicale sul Mediterraneo apre una lunga fase improntata al tempo stabile e ben soleggiato sulle nostre regioni meridionali. Attenzione in particolar modo al periodo compreso tra fine luglio e inizio agosto: in risposta all'affondo di una saccatura atlantica tra le Baleari e la Penisola Iberica tenderà ad intensificarsi repentinamente l'afflusso delle correnti sahariane, che andranno ad alimentare un'intensa e persistente ondata di calore. Le massime torneranno ad attestarsi diffusamente tra i 35 e i 40°C in pianura, con locali picchi di 44°C nelle pianure centro-orientali della Sicilia", spiegano i meteorologi di 3B Meteo. Una situazione che ritroveremo anche per buona parte della prossima settimana. (Gds.it)



