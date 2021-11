Cronaca 415

In Sicilia esercitazione dei vigili del fuoco: alla raffineria di Gela saranno simulati spegnimenti di incendi e soccorsi a persone

L’esercitazione si svolgerà con il contributo della Croce Rossa di Caltanissetta

Rita Cinardi

Il comando provinciale dei vigili del fuoco di Caltanissetta sarà impegnato in una esercitazione nazionale di colonna mobile denominata “bottone rosso”. Per 4 giorni, a partire da oggi, i vigili del fuoco saranno impegnati in scenari incidentali: uno è quello di tecniche Nbcr, a Trapani e Priolo, ricerca di sostanza radioattiva con la strumentazione idonea e l’intervento a seguito di rilascio di una sostanza tossica; scenario Saf, sempre a Trapani, per soccorso di una persona rimasta sopra una pala eolica; a Linguaglossa un intervento relativo a un incidente in funivia; e infine quello dell’attività Usar, che riguardano l’emergenza terremoti. A livello provinciale a Caltanissetta i vigili del fuoco saranno impegnati anche all’interno del campo prove della raffineria di Gela per simulare lo spegnimento incendi di idrocarburi con sistemi innovativi e tecniche di primo soccorso sanitario, che prevede la ricerca di persone e messa in sicurezza all’interno di ambienti invasi da fumo. Un’altra simulazione riguarderà il salvataggio di una persona con tecniche di soccorso in quota. L’esercitazione si svolgerà con il contributo della Croce Rossa di Caltanissetta. A livello regionale i vigli del fuoco sono impegnati con circa 900 unità operative. A Caltanissetta nella giornata di oggi saranno impegnati in tutta la regione una ventina di vigili del fuoco.



