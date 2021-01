Politica 1603

In Sicilia contagi Covid da zona rossa, Musumeci annuncia: "In arrivo misure restrittive"

"A causa dell’indisciplina di diversi cittadini - ha detto il presidente della Regione - continueremo a pagarne le conseguenze nei prossimi 8-10 giorni"

13 Gennaio 2021 17:26

L’allarme per la crescita dei contagi da coronavirus in Sicilia arriva «da tre grandi aree urbane: Palermo, Catania e Messina». Lo ha detto a Tgcom 24 il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, sottolineando che alle dieci aree già rosse nell’Isola potrebbero aggiungersene altre. «Da lunedì - ha concluso - prenderemo decisioni sul fronte scolastico».E così per evitare gli assembramenti il numero uno di Palazzo d'Orleans annuncia che nelle prossime ore saranno adottate misure ulteriormente penalizzanti.

«A causa dell’indisciplina» di diversi cittadini, ha aggiunto Musumeci, «continueremo a pagarne le conseguenze nei prossimi 8-10 giorni».

Su fronte vaccini il governatore ha detto che ieri sono arrivate 50.000 nuove dosi. La Sicilia ha aggiunto, «è tra le prime Regioni nella campagna di vaccinazione: siamo quasi all’80% delle somministrazioni» e «una quota è stata messa da parte per il richiamo». «La comunità siciliana sta reagendo bene - ha sottolineato - e mi auguro che qualche recalcitrante si convinca della utilità, comunità siciliana sta reagendo bene».



