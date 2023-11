Attualita 259

In Sicilia arriva il ciclone San Martino, domani piogge diffuse nell'isola

Nella giornata di lunedì previsto vento forte e nubi, martedì torna il bel tempo

Redazione

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull'Italia per i prossimi giorni. DOMENICA 12 NOVEMBRE: Nord: La giornata sarà asciutta, il cielo perà si presenterà irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Temperature minime in diminuzione. Centro: In questa giornata arriveranno precipitazioni in genere deboli sin dal mattino su gran parte delle regioni. Temperature stazionarie. Sud: Tempo in peggioramento su tutte le regioni per l’arrivo del ciclone di San Martino. Precipitazioni più forti sulle coste tirreniche.

LUNEDI 13 NOVEMBRE: Nord: La giornata sarà contraddistinta da un cielo molto nuvoloso su molte regioni, poi diventerà anche coperto in Liguria e al Nordest. Centro: Sulle nostre regioni il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso e ci saranno isolati piovaschi sull'alta Toscana. Clima mite di giorno Sud: Il Maestrale che soffierà addosserà molte nubi sulle coste tirreniche di Sicilia e Calabria, ma senza piogge previste, sereno altrove.

MARTEDI 14 NOVEMBRE: Nord: Il cielo si presenterà spesso molto nuvoloso o addirittura pure coperto su molte regioni. Sono attese nebbie mattutine diffuse. Centro: La giornata trascorrerà con un cielo con tante nubi e isolati piovaschi soltanto sull'alta Toscana, altrove sarà sereno o poco nuvoloso. Sud: Regime di alta pressione sulle nostre regioni per cui la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo.



