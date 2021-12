In Sicilia ancora allerta meteo, in arrivo un nuova ondata di maltempo

In Sicilia ancora allerta meteo, in arrivo un nuova ondata di maltempo

Allerta meteo con rischio idrogeologico giallo per la giornata di domani 5 dicembre

Redazione

La Protezione Civile Regionale ha diramato un'allerta meteo con rischio idrogeologico giallo per la giornata di domani 5 dicembre. Previste condizioni meteo avverse per forte vento di burrasca. L’allerta interessa buona parte della Sicilia centro-settentrionale. Il maltempo arriva con una perturbazione di origine atlantica che porterà nelle prossime ore piogge e venti forti che interesseranno principalmente le regioni centro meridionali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che prevede a partire dalle prossime ore venti di burrasca sulle zone costiere di Toscana e Lazio, in estensione dalla mattinata di domenica a Basilicata, Calabria e Sicilia.

Sempre nelle prime ore di domenica sono attese anche precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, su Campania, Basilicata e Calabria. Il Dipartimento ha dunque valutato una allerta arancione sul versante tirrenico centro-settentrionale della Calabria e sul settore nord-occidentale della Basilicata.(Gds.it)



