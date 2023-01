Eventi 175

In Piazza Mercato Grazia l'evento Caltafiabetta - scalinate da favola", ospite d'onore Nonò Salamone

L’evento sarà un’occasione per trascorrere un po' di tempo con i più Piccoli che saranno portati con la fantasia alla scoperta di paesaggi incantati e personaggi da favola

Redazione

05 Gennaio 2023 15:55 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/in-piazza-mercato-grazia-levento-caltafiabetta---scalinate-da-favola-ospite-donore-nono-salamone Copia Link Condividi Notizia

Si svolgerà domenica 8 gennaio 2023, a partire dalle ore 17, sulla scalinata di Piazza Mercato Grazia, l’iniziativa “CALTAFIABETTA – Scalinate da Favola”, promossa da Legambiente in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Caltanissetta, l’Istituto Comprensivo “Martin Luther King”, il Liceo Classico “R. Settimo”, la Tipografia Paruzzo e l’Associazione “Officine Sonore”. Per gli organizzatori vorrà essere l’anteprima di un evento più grande e strutturato, da realizzare possibilmente in un mese più caldo e con giornate più lunghe. Al momento l’iniziativa “Caltafiabetta” non prevede finanziamenti pubblici, è sostenuta con spirito volontaristico e non lucrativo e vuole essere in primis un regalo fatto ai bambini e alle bambine della Città, per la chiusura delle festività natalizie a cavallo del 2022-2023.

Con “CALTAFIABETTA – Scalinate da Favola” si vogliono intrattenere bambini ed adulti grazie a narratori, animatori e alle loro storie fantastiche raccontate e allo stesso tempo valorizzare alcune scalinate ed angoli presenti nel Centro Storico della nostra città. L’evento sarà un’occasione per trascorrere un po' di tempo con i più Piccoli che saranno portati con la fantasia alla scoperta di paesaggi incantati e personaggi da favola. Le storie delle favole trasmettono emozioni, fanno nascere domande, aiutano a riconoscere i sentimenti, stimolano la fantasia e sono strumenti di lettura atti a riflettere sulla complessità della vita. In un periodo in cui l’arte del racconto, tipica delle generazioni passate, si è quasi persa, questo evento vuole rievocare la tradizione dei cantastorie, intrattenitori “ambulanti”, che in giro per il mondo allietavano - mediante canti, racconti, storie e favole - l’anima dei piccini e anche dei grandi.

Ospite d’onore a “CALTAFIABETTA – Scalinate da Favola” sarà il noto Cantastorie di Sutera Nonò Salamone, mentre narreranno ed interpreteranno le favole anche: - Gisella Avenia (Topo Federico di Leo Lionni) - Diletta Costanzo (Il Gigante più elegante di Julia Donaldson) - Fabio Di Pietra (Il Cammello e il Dromedario di G. Rodari) - Salvatore Farina (Pagina Bianca di Ermanno Bencivenga) - Serena Mazzarisi e Tullio Colajanni del DAMS Liceo “Ruggero Settimo” (Alla ricerca della chiave perduta di Idries Shah) - Donatella Miraglia (Il Topo di città e il Topo di campagna di Esopo) - Giuseppe Rap (Il sasso inutile di Bruno Ferrero) - Caterina Russo e Merita Riccobene, con ragazzi dell’Istituto Comprensivo “M. L. King” (Le Righe della Zebra di Luigi Malerba) - Salvatore Siina, con bambini/ragazzi dell’Istituto Comprensivo “M. L. King” (Il Gatto e il Divano di Salvatore Siina).

Alla fine dell’evento “Caltafiabetta – Scalinate da Favole” si svolgerà, con la presenza del Notaio Giuseppe Pilato, l’estrazione dei premi di “Lotteriamo con le Giornate Mondiali”, realizzata dagli studenti del Liceo “Ruggero Settimo” di Caltanissetta. Presenta e anima il pomeriggio Alfonso Grillo. Domenica 8 Gennaio i bambini e i genitori si siederanno sui gradini della scalinata, attrezzati per l’occasione con dei cuscini, mentre i narratori con eventuali altri elementi/personaggi scenici si sistemeranno nella piazzetta antistante (Happy Hour Cafè “Punto G”). Alle famiglie, vista l’ora ed il giorno dell’anno, si raccomanda invece di portarsi un plaid e/o altro elemento riscaldante (borsa di acqua calda, scaldino, tangino, etc.). Caltanissetta, 5 gennaio 2023

Per l’Organizzazione Ivo Cigna (Pres. di Legambiente Caltanissetta) Ettore Garozzo (Assessore al Centro Storico del Comune di Caltanissetta)



Si svolgerà domenica 8 gennaio 2023, a partire dalle ore 17, sulla scalinata di Piazza Mercato Grazia, l'iniziativa "CALTAFIABETTA - Scalinate da Favola", promossa da Legambiente in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Caltanissetta, l'Istituto Comprensivo "Martin Luther King", il Liceo Classico "R. Settimo", la Tipografia Paruzzo e l'Associazione "Officine Sonore". Per gli organizzatori vorrà essere l'anteprima di un evento più grande e strutturato, da realizzare possibilmente in un mese più caldo e con giornate più lunghe. Al momento l'iniziativa "Caltafiabetta" non prevede finanziamenti pubblici, è sostenuta con spirito volontaristico e non lucrativo e vuole essere in primis un regalo fatto ai bambini e alle bambine della Città, per la chiusura delle festività natalizie a cavallo del 2022-2023. Con "CALTAFIABETTA - Scalinate da Favola" si vogliono intrattenere bambini ed adulti grazie a narratori, animatori e alle loro storie fantastiche raccontate e allo stesso tempo valorizzare alcune scalinate ed angoli presenti nel Centro Storico della nostra città. L'evento sarà un'occasione per trascorrere un po' di tempo con i più Piccoli che saranno portati con la fantasia alla scoperta di paesaggi incantati e personaggi da favola. Le storie delle favole trasmettono emozioni, fanno nascere domande, aiutano a riconoscere i sentimenti, stimolano la fantasia e sono strumenti di lettura atti a riflettere sulla complessità della vita. In un periodo in cui l'arte del racconto, tipica delle generazioni passate, si è quasi persa, questo evento vuole rievocare la tradizione dei cantastorie, intrattenitori "ambulanti", che in giro per il mondo allietavano - mediante canti, racconti, storie e favole - l'anima dei piccini e anche dei grandi. Ospite d'onore a "CALTAFIABETTA - Scalinate da Favola" sarà il noto Cantastorie di Sutera Nonò Salamone, mentre narreranno ed interpreteranno le favole anche: - Gisella Avenia (Topo Federico di Leo Lionni) - Diletta Costanzo (Il Gigante più elegante di Julia Donaldson) - Fabio Di Pietra (Il Cammello e il Dromedario di G. Rodari) - Salvatore Farina (Pagina Bianca di Ermanno Bencivenga) - Serena Mazzarisi e Tullio Colajanni del DAMS Liceo "Ruggero Settimo" (Alla ricerca della chiave perduta di Idries Shah) - Donatella Miraglia (Il Topo di città e il Topo di campagna di Esopo) - Giuseppe Rap (Il sasso inutile di Bruno Ferrero) - Caterina Russo e Merita Riccobene, con ragazzi dell'Istituto Comprensivo "M. L. King" (Le Righe della Zebra di Luigi Malerba) - Salvatore Siina, con bambini/ragazzi dell'Istituto Comprensivo "M. L. King" (Il Gatto e il Divano di Salvatore Siina). Alla fine dell'evento "Caltafiabetta - Scalinate da Favole" si svolgerà, con la presenza del Notaio Giuseppe Pilato, l'estrazione dei premi di "Lotteriamo con le Giornate Mondiali", realizzata dagli studenti del Liceo "Ruggero Settimo" di Caltanissetta. Presenta e anima il pomeriggio Alfonso Grillo. Domenica 8 Gennaio i bambini e i genitori si siederanno sui gradini della scalinata, attrezzati per l'occasione con dei cuscini, mentre i narratori con eventuali altri elementi/personaggi scenici si sistemeranno nella piazzetta antistante (Happy Hour Cafè "Punto G"). Alle famiglie, vista l'ora ed il giorno dell'anno, si raccomanda invece di portarsi un plaid e/o altro elemento riscaldante (borsa di acqua calda, scaldino, tangino, etc.). Caltanissetta, 5 gennaio 2023

Per l'Organizzazione Ivo Cigna (Pres. di Legambiente Caltanissetta) Ettore Garozzo (Assessore al Centro Storico del Comune di Caltanissetta)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare