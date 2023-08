In macchina con 15 chili di hashish, polizia stradale arresta un corriere della droga

Cronaca

In macchina con 15 chili di hashish, polizia stradale arresta un corriere della droga

Un cittadino marocchino finisce in carcere dopo aver attratto l'attenzione degli agenti

Redazione

05 Agosto 2023

Proseguono i controlli straordinarida parte delle forze dell'ordine nell'ambito dell'operazione Estate sicura. La Polizia Stradale ha arrestato a Lucca un cittadino marocchino di 44 anni trovato in possesso di 15 chilogrammi di hashish.Gli agenti hanno fermato l’uomo, alla guida di una Volkswagen Polo nei pressi del casello di Lucca Est. Gli agenti si erano insospettiti dopo aver notato una manovra sospetta fatta dall'automobilista. Il conducente dell’auto infatti, alla vista della Polizia, aveva rallentato eccessivamente pur di non superare la pattuglia. Gli agenti hanno fermato l'auto per sottoporla a controllo. Quando gli operatori hanno aperto il bagagliaio hanno trovato un borsone contenente 15 panetti di hashish da 1 chilogrammo ciascuno. Tutto il carico di droga è stato posto sotto sequestro dagli agenti della Polizia stradale. L’uomo, quindi, è stato arrestato e condotto presso il carcere di Lucca.



